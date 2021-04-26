شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار يحتفى بفوز كلوى تشاو كأفضل مخرجة وأول آسيوية تفوز بالجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المخرجة كلوى تشاو على قوائم نجوم الأوسكار فى التاريخ بعد فوزها بجائزة الأوسكار أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، لتصبح أول امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج من أصل آسيوي، ونشر الحساب الرسمي لأكاديمية الفنون والمسرح لحفل الأوسكار على "انستجرام"، صورة المخرجة كلوى تشاو وهي تجلس وتضع بجانبها جائزتي الأوسكار عن أفضل مخرجة وأفضل فيلم وصورتها مع الجائزتين.



حساب الاوسكار على انستجرام

وعلق الحساب الرسمي لأكاديمية الفنون والمسرح للأوسكار على صورة كلوى تشاو قائلا: " كلوى تشاو فعلت ذلك! تقف كلوي تشاو الحائزة على جائزة الأوسكار من قبل في استوديو بورتريه أوسكار بعد فوزها في صنع التاريخ بجائزة أفضل إخراج وأفضل صورة".



كلوى تشاو

ودخلت المخرجة كلوى تشاو التاريخ وذلك بعد فوزها بجائزة الأوسكار أفضل مخرجة عن فيلم Nomadland، وذلك باعتبارها ثانى امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي.

فيما حصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذى يقوم ببطولته النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقام حالياً على مسرح محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد، ليكون بذلك ميا نايل وجاميكا ويلسون أول امرأتان من أصحاب البشرة السمراء تفوزان بجائزة أوسكار أفضل مكياج وشعر.

وكان قد حصد النجم العالمى دانيال كالويا، جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم Judas and the Black Messiah.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور ماروجو روبى، حيث ظهرت بإطلالة راقية، وسبق مارجو للسجادة الحمراء كل من هالى بيرى ودانيال كالويا المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Judas and the Black Messiah، وإيميرالد فينيل المرشحة لجائزة أفضل مخرج عن فيلم Promising Young Woman والمخرج لى إيزاك تشيونج المرشح لجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم minari، وستيفن يون بطل الفيلم وهو أول ممثل آسيوى أمريكى يتم ترشيحه على الإطلاق لجائزة أفضل ممثل عن فيلم minari، وبول راجى وليز هارلى راسى وليل ريل هورى وأريانا ديبوز وذلك فى محطة يونيون التاريخية لسكك الحديد.