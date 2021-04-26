وفاة والدة الشاعر الغنائي أحمد مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

توفيت اليوم الاثنين، والدة الشاعر الغنائي أحمد مرزوق.

الخبر أعلنه الملحن حمدي صديق عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تعازينا القلبية للشاعر الكبير أحمد مرزوق في وفاة السيدة والدته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الشاعر أحمد مرزوق غنى مؤخرا من كلماته الفنان محمد محيي "بعدنا"، وعمرو دياب "أنا غير"، ومحمد منير "طاق طاق طاقية" وغيرها.

آخر أعماله أغنية الفنان الشاب خالد "اسمها بيروت"، من ألحان محمد يحيى، والكليب من إخراج إيلي بربري، وجاءت تضامنًا مع ضحايا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

