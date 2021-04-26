محمد صبحي يجري البروفات النهائية لمسرحية "نجوم الظهر" والعرض قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يجري الفنان محمد صبحي البروفات النهائية لمسرحيته الاستعراضية الغنائية "نجوم الظهر" والتي يشارك في بطولتها 40 نجما ونجمة.

المسرحية قصة وتأليف وإخراج محمد صبحي وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة، وسيقدمها على مسرح مدينة سنبل .

"نجوم الظهر" تقدم عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل.

وكان النجم محمد صبحي قد عرض قبل جائحة كورونا 3 مسرحيات هي: "غزل البنات" من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني، ثم مسرحية "خيبتنا" والتي تنبأت بما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى في علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

وقدم أيضا "أنا والنحلة والدبور" تأليف الكاتب أيمن فتيحة والتي تناولت القضية الأزلية بين المرأة والرجل بشكل كوميدي، وانتصر العرض للمرأة دون تشويه الرجل ومنحها حقوقها بطريقة كوميدية تتضمنتها أحداث المسرحية.