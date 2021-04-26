"شيخ المداحين" ..وزيرة الثقافة تكرم اسم الفنان محمد الكحلاوي بساحة الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالاحتفاء وتكريم الرواد الذين آثروا الحياة الفنية بأعمالهم الإبداعية الخالدة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن فعاليات البرنامج الرمضاني "هل هلالك"، يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية بقيادة الفنان القدير ياسر صادق، شيخ المداحين اسم الفنان محمد الكحلاوي، بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء القادم 28 أبريل.

وبحضور كوكبة من نجوم الفن و الإعلام، يقدم خلالها نجله الفنان أحمد الكحلاوي وفرقته الموسيقية حفلا غنائيا، وسيقوم نجله بإهداء بعض من مقتنيات والده إلى وزارة الثقافة ممثلة في متحف المركز القومي للمسرح.

ويهدي المركز الحضور كتيب عن مسيرة الفنان محمد الكحلاوى الإبداعية.