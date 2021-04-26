تطور جديد في أزمة محمد رمضان واسماعيل ياسين والنائب العام يتدخل !

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تقدم محامي مصري، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان، متهما إياه بتعمد الإساءة للفنان الراحل إسماعيل ياسين.

واعتبر المحامي سمير صبري، خلال تصريحات مع موقع “العربية.نت”، أن “الفنان محمد رمضان تعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع”، مضيفا أن “رمضان يعتقد أنه الفنان الأول ويتناسى أن الفن رسالة”.

وتقدمت عائلة الممثل المصري الراحل إسماعيل ياسين، أمس الأحد، بشكوى ضد الممثل محمد رمضان، مطالبةَ باعتذار القائمين على مسلسل “موسى”. وقال نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي: إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين تقدمت بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان.

وبحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”، أكدت سامية شاهين أرملة ياسين إسماعيل ياسين أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل ياسين الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

وأثار مسلسل “موسى” وبطله الفنان المصري، محمد رمضان، ضجة كبيرة، بعد إذاعة حلقة أمس السبت، التي تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل، إسماعيل ياسين.

وفي المشهد يظهر إسماعيل ياسين كزبون يشتري من “موسى” (محمد رمضان) رابطات عنق مقابل 24 قرشا مصريا، وعندما أعطاه “موسى” رابطات العنق أخذها ياسين وأدار له ظهره مستعدا للرحيل دون أن يدفع المقابل، فرفض “موسى” وكان رد إسماعيل ياسين عليه: “إيه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ أنت ما بتتفرجش على سينما؟”، ورغم ذلك أصر “موسى” على أن يأخذ النقود، ثم قام بالسخرية منه بعد مغادرته بتقليده.