بـ1.8 مليون دولار … حذاء كاني ويست يحقق أرقام بيع قياسية!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

حطم حذاء رياضي ارتداه مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، خلال تأديته أغنياته ”Hey Mama“ و“Stronger“، في حفل توزيع جوائز غرامي في عام 2008، الرقم القياسي لأكبر صفقة بيع أحذية رياضية حتى الآن.

وأعلنت شركة ”Sotheby“ الأمريكية، يوم الإثنين، أن ”حذاء Nike Air Yeezy الذي ارتداه كانييه ويست في حفل غرامي لعام 2008، حقق أرباحا بقيمة 1.8 مليون دولار، وذلك خلال عملية بيع حصل عليها استثماري للأحذية الرياضية يُسمى RARES“.

ويعتبر هذا السعر هو أعلى سعر تم تسجيله في مجال بيع الأحذية الرياضية حتى الآن، وهو أول نوع من الأحذية الرياضية تتخطى مبيعاته المليون دولار.

أما عن مواصفات الحذاء صاحب الرقم القياسي الذي ارتداه ويست، فهو حذاء مقاس 12، ومصنوع من الجلد الأسود الناعم، ومن تصميم ويست نفسه بالتعاون مع مارك سميث المسؤول عن القسم الإبداعي في شركة نايك للأحذية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحذاء استطاع تخطي سعر حذاء لاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان، والذي تم بيعه في دار كريستيز للمزادات بقيمة 615 ألف دولار.