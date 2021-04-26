حقيقة إجراء زاك إيفرون جراحات تجميلية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الدكتور أنتوني يون، جراح التجميل الرائد، عما إذا كان نجم هوليوود الوسيم، زاك إيفرون، قد أجرى أي جراحة تجميلية أم لا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أثار الممثل البالغ من العمر 33 عاماً، يوم الخميس، الشائعات حول إجرائه جراحة تجميلية عندما بدا مختلفاً بشكل ملحوظ أثناء مشاركته في احتفال يوم الأرض عبر “فيسبوك”.

وفي مقطع فيديو تم نشره يوم الأحد على منصة “تيك توك”، قال الدكتور يون إن زاك ربما خضع لعملية جراحية في الأسنان، ولكن ليس جراحة تجميلية، كما تكهن بعض المعجبين.

وبدأ الدكتور يون حديثه، قائلاً: “يتحدث الجميع عن زاك إيفرون وكيف يبدو شكله غريباً.. هل خضع لعملية جراحية لإعادة تشكيل خط الفك أو قام بحقن البوتوكس أو وضع أي حشو؟”.

وأضاف يون: “لا أعتقد ذلك، ففي الواقع إنه أجرى عملية جراحية في الأسنان، وليس جراحة تجميل”.

وتابع: “لهذا السبب وجهه منتفخ ومتورم، وهذا رد فعل طبيعي يحدث بعد جراحة الأسنان”.

يأتي رد الدكتور يون بعد أن أثيرت موجة من التعليقات والشائعات على منصة “تويتر”، الأسبوع الماضي، حول إجراء زاك جراحة تجميلية.

وظهر زاك بإطلالة جديدة حيث بدا مختلفاً بشكل كبير عن مظهره السابق، كأنما استعار وجهاً جديداً، فظهر بشكل مغاير كلياً أثناء مشاركته كلمة بمناسبة يوم الأرض.

وانتقد العديد من المعجبين التغير الكبير في مظهر زاك، حيث يبدو كأنه قد خضع لعمليات جراحة تجميلية إلى يصل لهذا الشكل.