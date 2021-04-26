كاظم الساهر يشوق جمهوره لعمل فني جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوق الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره عبر “السوشيال ميديا” لعمل فني جديد يستعد لتقديمه قريباً، من دون أن يكشف تفاصيل كثيرة عنه.

ونشر كاظم الساهر، عبر صفحته في “إنستغرام”، صورةً كتب عليها: “قريباً قصيدة الحياة”، وهو الأمر الذي أثار إعجاب جمهوره، متوقعين أن تكون القصيدة عن الحادث الأليم والمأساوي الذي وقع بأحد المستشفيات ببغداد، ونتج عنه مئات القتلى والجرحى.

وكان المطرب العراقي كاظم الساهر قد سبق وعبر عن حزنه الشديد على فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، التي وقعت في العراق مساء السبت.

وعلق كاظم الساهر على الواقعة بتغريدة له عبر “تويتر”، قدم من خلالها العزاء لأسر الضحايا، وواساهم في مصيبتهم بعد وفاة ذويهم، إثر الكارثة التي فجعت العراق والعالم العربي بأكمله.

وتمنى كاظم الساهر الشفاء للمصابين والجرحى، ودعا لهم أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، ويخفف عنهم أهوال الفاجعة التي عاشوها.