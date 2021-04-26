“تأثير بربوك".. الخضر يقترب من حاجز الـ30% لأول مرة في تاريخه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات حزب الخضر الألماني (يسار) قريبا من تسجيل 30% من تأييد الناخبين في استطلاعات الرأي، لأول مرة في تاريخه.

ويرسخ الخضر موقعه على قمة أحزاب ألمانيا، ويكتسب نقاط جديدة بشكل شبه يومي، منذ الاختيار الهادئ لأنالينا بربوك، مرشحته للمستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر أيلول المقبل، فضلا عن معدل الشعبية المرتفع للمرشحة البالغة من العمر 40 عاما فقط.



ومنذ تسمية بربوك مرشحة قبل أسبوع، قفز الخضر في استطلاعات الرأي 5 نقاط كاملة إلى 27% من معدلات التأييد، ثم قفز نقطة إلى 28%.

واليوم، نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية استطلاعا جديدا أجراه معهد كيفي لقياس اتجاهات الرأي العام "خاص"، أظهر وصول الخضر إلى 29%، وهي أعلى نسبة في تاريخه.

في المقابل، يغرق الاتحاد المسيحي في استطلاعات الرأي متأثرا بانطباع الناخبين السلبي عن الفوضى التي سادت عملية تسمية مرشحه للمستشارية خلال الشهر الجاري، وانتهت بصراع مفتوح استمر 10 أيام حتى إعلان أرمين لاشيت مرشحا بشكل رسمي.

وسجل الاتحاد المسيحي "يمين وسط" 24% من معدلات تأييد الناخبين في الاستطلاع المنشور اليوم، مقارنة بـ30% في استطلاع أجراه نفس المعهد قبل أسبوع.

وبمقارنة بسيطة عن أداء الطرفين منذ بداية مارس آذار الماضي، فإن الخضر قفز من 20% إلى 29%، فيما تراجع الاتحاد من 33% إلى 24% في شهرين فقط.

وفي استطلاع اليوم، حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثالثا بـ15%، ثم الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" بـ11%.

وفي المرتبة الخامسة، جاء حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي" بـ9%، وحزب اليسار بـ6%، فيما حصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 6%.

وأجرى معهد كيفي الاستطلاع على 10 آلاف مواطن ألماني خلال الأسبوع الماضي، بهامش خطأ 2.5%.