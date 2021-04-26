شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تذكارية للمخرج محمد سامي والفنانة مي عمر داخل متحف مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر على التقاط صورة تذكارية داخل متحف مجلس النواب، خلال زيارتهما اليوم الإثنين، للنائبة صبورة السيد، عضو المجلس ووالدة محمد سامي.

يشار إلى أنه تم إنشاء متحف مجلس النواب داخل مبنى البرلمان، من أجل الحفاظ على التراث المصرى فى مجال الممارسة السياسية والتشريعية والبرلمانية.

ويأتي هذا المتحف فى موقع الصدارة بين المتاحف المماثلة فى العالم، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات.

ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور ، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث ، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس .