"معلمي الأخطبوط" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

فاز فيلم My Octopus Teacher بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2021، وذلك خلال الحفل السنوي الـ93 لجوائز أوسكار.



ويقام الحفل حاليًا داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضًا بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.

فاز فيلم My Octopus Teacher بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2021، وذلك خلال الحفل السنوي الـ93 لجوائز أوسكار.

ويقام الحفل حاليًا داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضًا بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.