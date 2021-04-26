فن ومشاهير

"معلمي الأخطبوط" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "معلمي الأخطبوط" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

فاز فيلم My Octopus Teacher بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2021، وذلك خلال الحفل السنوي الـ93 لجوائز أوسكار.

ويقام الحفل حاليًا داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضًا بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.

 

فاز فيلم My Octopus Teacher بجائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2021، وذلك خلال الحفل السنوي الـ93 لجوائز أوسكار.

 

ويقام الحفل حاليًا داخل مسرح محطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعرض أيضًا بالتزامن من موقع آخر في مدينة لندن الإنجليزية.  

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا