أبرز لقطات أوسكار 2021.. رومانسية وعواء و"كروكس" ذهبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم حفل الأوسكار في دورته الـ93، صباح الإثنين، في ظروف استثنائية يشهدها العالم بأكمله، بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

ونجحت لجنة تنظيم حفل الجوائز السينمائي في تقديم ليلة خيالية مليئة بالأحداث الحماسية واللقطات الفارقة كعادة حفلات الأوسكار.

وتستعرض مجلة "هالو" الأمريكية، في التقرير التالي أبرز لقطات حفل الأوسكار لعام 2021.



رومانسية ريز أحمد





حقق الممثل الباكستاني البريطاني ريز أحمد سبقًا في تاريخ الأوسكار، كونه أول مسلم يترشح لأوسكار عن فئة أفضل ممثل رئيسي عن فيلم Sound of Metal، ولكن رغم السبق ذهبت الجائزة للنجم المخضرم أنتوني هوبكنز بدلًا منه.

ورغم خسارة ريز في سباق الأوسكار، إلا أنه تمكن من خطف الأنظار بفضل لفتة رومانسية عفوية مع زوجته فاطمة فارهين ميزرا، حيث طلب ريز أحمد من المصورين أن يمنحوه ثانية واحدة لتصفيف شعر زوجته الأنيقة، في لفتة أسرت الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

أنتوني هوبكنز ورسالة شكر للراحل "بوسمان"





في عمر الـ83، نجح الممثل الإنجليزي أنتوني هوبكنز في تحقيق لقب أكبر ممثل ينال أوسكار في فئة أفضل ممثل رئيسي.

ونال "هوبكنز" الجائزة عن فيلم The Father (الأب)، ولكنه لم ينس في خطابه زملاءه المتنافسين عن نفس الفئة.

ولم يتمكن "هوبكنز" من حضور الحفل، لكنه قدم خطابه من موطنه ببلدة ويلز، وتوجه بالتحية لمنافسه الراحل تشادويك بوسمان، مؤكدًا أنه كان يستحق الفوز وأن رحيله ما زال يدمي القلوب.



سر عواء فرانسيس مكدورماند





فازت الممثلة الأمريكية فرانسيس مكدورماند بجائزتين في أوسكار 2021، عن فئة أفضل فيلم وأفضل ممثلة رئيسية لفيلم Nomadland (نومادلاند).

وقامت الممثلة المخضرمة بفعل غريب خلال صعودها المسرح بصحبة مخرجة الفيلم كلوي تشاو، إذ عوت كما الذئب وهي تنظر للقمر.





وتسبب فعلها هذا في إثارة حيرة الجمهور، إلا أن الممثلة كانت توجه تحية لزميلها الراحل، مهندس الصوت في الفيلم، مايكل وولف سنايدر، والذي توفى في وقت سابق هذا العام.



كروكس في الأوسكار

لا بد في أي حفل سينمائي، أن تخطف الأزياء الغريبة والإطلالات الفريدة أنظار الجمهور، وهذا العام تسلطت الأنظار على المخرج الموسيقي أحمد خالد طومسون، الشهير بـ Questlove، حيث ارتدى "طومسون" في الحفل كروكس ذهبيًا.



