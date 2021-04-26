شكرا لقرائتكم بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاجأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجمهور بإعلانها للمرة الأولى عن أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

وقالت "رفعت قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه"، أتى ذلك في اتصال هاتفي مساء الأحد، مع برنامج "أم بي سي تريندنغ"، ردا على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها.

كما أضافت صاحبة أغنية "يا هوى"، أنها لا تستطيع الحديث كثيراً في الموضوع، لأن بينهما أجمل هدية في العالم وهي ابنهما الوحيد تركي.

بلقيس وزوجها وطفلهما

وأشارت إلى أنها كثيراً ما تُسأل عن سبب عدم مرافقة زوجها لها في الآونة الأخيرة، رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بلقيس وعبد اللطيف تزوّجا في العام 2018 في حفل وصف بأنه أسطوري نظراً إلى التحضيرات الفخمة التي تميّز بها وسط مدينة دبي.