شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يحضر لفيلم جديد يطرح فى السينمات بموسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر النجم أحمد حلمى لفيلم جديد يكتبه المؤلف هيثم دبور، ويتولى إخراج العمل محمد شاكر، ويتكتم صناعه تفاصيله، ويقوم حلمى بجلسات عمل مع صناع الفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، حسبما أكد حلمى عبر صفحته تويتر، والعمل من إنتاج سينرجى حيث تم التعاقد بينهما الفترة الماضية.

في العيد الكبير ان شاء الله ???? https://t.co/pvaYWXnsBG

وجرت عادة النجم أحمد حلمى، على مشاركة جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي بصور شخصية وذكرياته من الطفولة وبعض أسرار كواليس أعماله الفنية القديمة والحديثة، ويصحبها بتعليقاته الطريفة التى تلقى إعجاب متابعيه، الذين يطالبونه بالاستمرار في التواصل معهم بهذه الذكريات الطريفة.