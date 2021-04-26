شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تحتفل بالذكرى الـ 39 لتحرير سيناء .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحتفل أكاديمية الفنون غدًا الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء، وذلك تحت عنوان "سيناء.. أرض الأمجاد"، حيث تحيى الفرقة العربية أم كلثوم غدًا حفلا فنيا احتفالا بهذه المناسبة التى تعد ذكرى غالية عند كل المصريين من خلال باقة متنوعة من أجمل الأغانى الوطنية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع، وتحت إشراف الدكتور عمرو ناجى عميد المعهد العالي للموسيقى العربية.

على أن يقام الحفل على مسرح المركز الأكاديمى للثقافة والفنون (قاعة سيد درويش) التاسعة مساء مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.