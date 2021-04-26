شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج تامر محسن يدفع بـ 5 وجوه جديدة في لعبة نيوتن.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مكتشف النجوم الشباب".. لقب يطلق دائمًا على المخرج تامر محسن، الذى ينجح بشكل كبير في تقديم شباب صاعدة في التمثيل ويضعه على بداية السلم بل يضعهم في أدوار قوية تصنع منه نجمًا كما أن هذه الأدوار تكون مؤثرة ضمن أحداث العمل، وهو الأمر الذى لفت الأنظار إليها وهو تقديم 5 وجوه جديدة في مسلسل لعبة نيوتن، التي تجسد بطولته النجمة منى زكى في الموسم الرمضانى، والذى نال اشادات واسعة من المشاهدين والنقاد.

أبرز الوجوه الجديدة التي شهدها مسلسل لعبة نيوتن، هو آدم الشرقاوى، الذى جسد دور "زى" أو "زياد"، وهو الشاب المصرى الذى يتعرف على "هنا" منى زكى أثناء تعرضه لظروف صعبة في أمريكا ويساعدها ويصبح الصديق المقرب الذى يحظى بثقتها مما تعيش معه بنفس الغرفة التي يقطن بها.



ادم الشرقاوى

كما لفتت الانظار اليها الفنانة الشابة الاء سنان والتي جسدت دور "سارة" وهى زوجة "مؤنس" الذى يجسده الفنان محمد فراج، والتي اتسمت بملامح أوروبية وظن المشاهدين بأنها غير مصرية، ولكنها أثبتت أنها مصرية من خلال حديثها ضمن أحادث العمل.



الاء سنان

وقدم المخرج تامر محسن أيضا الفنانة الروسية "انا منشيكوفا" وهى الممرضة التي ظهرت بأداء مميز عملية ولادة "هنا" منى زكى لطفلها فى إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى اعجابهم بسبب الخوف الذى ظهر عليها تجاه منى زكى بمشاعر صادقة؟



انا منشيكوفا

كما قدم الفنانة الصاعدة فاطمة عبد السلام، ابنة المخرج الراحل حسن عبد السلام، التي تجسد شخصية "ندى" حبيبة "حازم" السابقة التي تشتعل في قلبها نيران الاشتياق والغيرة بمجرد أن تجمعها صدفة بـ حازم وزوجته.



فاطمة عبد السلام

وظهرت أيضًا الفنانة الصينية الاسترالية "جينى وو"، والتي جسدت شخصية "ميتسو" صديقة "زى" آدم الشرقاوى، التي تظهر بصحبته في معظم المشاهد وقت تعارفه على "هنا" منى زكى، وكانوا يعيش ثلاثتهما سويا في منزل "زى"، ضمن أحداث العمل.



جينى وو

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.