شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز tenet بأفضل مؤثرات البصرية.. 11 مرة حققت أفلام كريستوفر نولان أوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدورة الـ93 من مهرجان الأوسكار فوز فيلم tenet بجائزة أفضل مؤثرات بصرية، وهو الفيلم الذى أخرجه كريستوفر نولان، الذى يمتك سجلا حافلا من الجوائز التي ارتبطت باسم واحد من أنجح المخرجين ممن يمتلكوا أدواتهم المميزة دائمًا في العمل على أفلام مختلفة للغاية دوماً ما يكون لها نصيب فى التتويج بالأوسكار مثلما يظهر خلال السطور التالية، التى نرصد فيها أكثر من جائزة حققتها أفلام نولان سواء ما بين أفضل ممثل للمؤثرات البصرية لغيرها من الجوائز.

ففى عام 2006 شهد إخراج كريستوفر نولان وإنتاجه لفيلمه The Prestige، وهو من بطولة كريستيان بيل، هيو جاكمان، سكارليت جوهانسون وترشح وقتها الفيلم لجائزتي أوسكار لتبدأ بعدها قائمة تتويجه بجوائز الأوسكار واحدة تلو الأخرى.



the prestige

بعدها بعامين فى 2008، أخرج فيلم The dark knight، من بطولة هيث ليدجر، وقدم الأخير أداء أسطوريا، توج عنها بجائزة الأوسكار، وذلك بعدما ترشح العمل لـ 8 جوائز أوسكار، حصد منها 2.



The dark knight

لم يقتصر الأمر عند ذلك وإنما امتد إلى فيلم Inception الذي ترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 8 ترشيحات أوسكار، حصد منها 4، في فئات، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل خلط أصوات، أفضل تحرير صوت، أفضل تصوير سينمائي.



Inception

وفى عام 2014 أخرج فيلم Interstellar وترشح الفيلم لـ 5 جوائز أوسكار وحصد واحدة.



Interstellar

وفى عام 2017 أخرج وكتب فيلم Dunkirk وترشح الفيلم لـ 8 جوائز أوسكار وحصد 3 منها.



Dunkirk

ثم جاء عام 2021 ليتوج فيلم كريستوفر نولان بجائزة جديدة ممثلة فى فوز فيلم tenet بجائزة أفضل مؤثرات بصرية.