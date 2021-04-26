شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "اللى مالوش كبير" الحلقة 14.. هل يكشف عابد علاقة نادين وعماد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بإبلاغ الدجالة "زغروطة" رفعت الذهبى "خالد سرحان" أن أحد رجال الخديوى "أحمد العوضى" يعمل معها لذلك طلب منها الذهبى أن تأتى به لمساومته ويعمل معه ضد الخديوى.

ويزور عابد "خالد الصاوى"، دنيا عبد العزيز "نادين" في منزلها وقت تواجد عماد "أحمد الرافعى" شقيق غزل وزوج هويدا، مما سبب فزعًا ورعبًا لنادين، لذلك هل يكشف عابد علاقتها بعماد، هذا ما ستكشفه الأحداث فى الحلقة الرابعة عشر اليوم الإثنين.

وتنتهي الحلقة مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير