"الأب".. بدأ رحلته بالشرق الأوسط من القاهرة وحصل على الأوسكار‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تتويج فيلم الأب- The father بجوائز الأوسكار في دورته الـ 93 ، وحصده جائزة أفضل سيناريو مقتبس، ونيل بطله أنتوني هوبكنز "82 عاما" جائزة أفضل ممثل، أعاد تسليط الضوء على العمل الذي أثار العواطف ونال إعجاب كبير منذ بداية عرضه.

الفيلم الذي كان عرضه الأول في الشرق الأوسط من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، تشارك في بطولته أوليفيا كولمان، وهو من إخراج الفرنسي فلوريان زيلر، الذي قدم عن القصة نفسها مسرحية تحمل الاسم نفسه عرضت عام 2012، ونال عنها جائزة موليير الرفيعة.

وشارك زيلر في كتابة سيناريو الفيلم مع السيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون والذي تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتم الإعلان عن تقديم الفيلم للمرة الأولى في أول شهر مايو 2019 ، إذ كشف فلوريان زيلر أنه يستعد لإخراج العمل، وبدأ التصوير في 13 مايو .

الفيلم يغوص داخل عقل وروح "أنتوني" مريض "ألزهايمر"، وأكد مخرج العمل أنه تعمد أن تحمل الشخصية اسم وعمر البطل الممثل الكبير "أنتوني هوبكنز".

ويعد "الأب" أولى تجارب زيلر في الإخراج السينمائي، وفي تصريحات صحفية له فسر إصراره على اختيار بطل العمل، وقال: هوبكنز له طبيعة خاصة في الأداء فهو يستغرق في الشخصية بكل مشاعره.

العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان صندانس السينمائي في 27 يناير 2020، قبل عرضه أيضًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 14 سبتمبر 2020، وفي مهرجان AFI في أكتوبر 2020.

خلال عرضه الأول في مهرجان صندانس، نال الفيلم استحسان كبير من النقاد، الذين أشادوا بأداء هوبكنز وكولمان التي أدت دور ابنته "آن"، وأشادوا بتصوير هوبكنز لمشاهد مريض الزهايمر.

فيلم "الأب" يعرض حاليا في مصر، عبر شاشات دور عرض زاوية، وطائرة فيستيفال، وبوينت 90.

وعقب إعلان الجوائز توالت التعليقات عبر موقع "تويتر"، أذ علق أحد المغردين، وكتب "أنا اتفرجت على the father ، وnomadland ، في مهرجان القاهرة السينمائي ومن بعد أول مشاهدة كان عندي شعور إن الفيلمين دول هيكون ليهم نصيب في الأوسكار، وده حصل عن إستحقاق".