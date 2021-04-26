بالفيديو| بلقيس فتحي ترفع قضية خُلع على زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة اليمنية بلقيس فتحي أنها رفعت قضية خُلع على زوجها سلطان بن عبداللطيف.

وكشفت بلقيس لبرنامج "Mbc trending"، عن تفاصيل القضية، وقالت: "أنا رافعة قضية خُلع من فترة بالمحاكم الإماراتية وكلي ثقة بالقضاء النزيه".

وأضافت: "لا أستطيع أن أخوض أكثر في الموضوع بيننا أجمل هدية في العالم اسمها تركي، الله يخليه ويحميه يا رب".

وأضافت: "إن شاء الله ربي يوفق ويسهل والله يختار اللي فيه الخير، الموضوع أصبح فيه غلط كتير ووجب التوضيح".

وأكملت: "يعني من بداية السنة هيك مفرفح قلبي، الحمد لله على النجاح وكل شئ كتير مبسوطة وبعد رمضان في مفاجآت كمان".

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخرًا أغنية "يا طير الحب" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

بلقيس هي ابنة الفنان أحمد فتحي ولدت وعاشت في الإمارات، تزوجت في عام 2016.