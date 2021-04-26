شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا ودخول والدتها مستشفى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة بتول عرفة، عن إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا منذ أسبوعين، موضحة تفاصيل معاناتها من الإصابة بالفيروس على مدار الأيام الماضية، لافتة إلا أنها رغم تحسن حالتها تدريجيًا ابتداءً من أمس، إلا أن والدتها تعاني من تدهور كبير فى حالتها الصحية الأمر الذي وصل بها إلى دخول مستشفى العزل لتلقى الرعاية اللازمة.

وروت بتول عرفة، تفاصيل إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا، فى تدوينة عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، حيث قالت: "أنا عمرى ما كتبت عن أى تعب عندي أو عند أهلى.. بس حقيقى أنا محتاجة كل الناس تدعى لوالدتي وتدعيلى، أنا بقالى 14 يوم تعب شديد مش بس كورونا وجلطات على الرئة فجأة بدون أى مقدمات".



تدوينه بتول عرفه على فيس بوك

وأضافت بتول عرفة: "إمبارح يا دوب بقيت كويسة إنى أبدأ بس اتكلم واتحرك، فجأة النهارده تعب غير عادى لوالدتى يصل لأنها تدخل المستشفى وتدخل العزل هناك، الحمد لله على كل شىء أنا راضية بكل اللى يجيبوا ربنا"، وناشدت بتول، متابعيها بالدعاء لوالدتها قائلة: "رجوكم ادعوا لوالدتي فى الأيام المفترجة دى ربنا يشفيها ويطمنى عليها".