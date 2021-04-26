شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عمر: شاركت فى فض اعتصام رابعة كمجند.. و"الاختيار 2" فرصة تمنيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب مصطفى عمر عن سعادته وفخره بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2" الذى يتم عرضه في شهر رمضان بشكل حصرى على قناة ON، حيث جسد خلال الأحداث شخصية "أبو يوسف" التكفيرى الثرى الذى يمول عملية اغتيال الضابط محمد مبروك، ويتم القبض عليه والتحقيق معه ويعترف على الضابط محمد عويس بأنه الذى أمدهم بالمعلومات وعنوان منزل مبروك.



مصطفى عمر فى الاختيار 2

وأكد مصطفى عمر لـ"الخليج 365" أن أي ممثل يتمنى الحصول على فرصة المشاركة في عمل وطني عظيم مثل مسلسل "الاختيار 2"، وأنه فخور بثقة المخرج بيتر ميمى وصناع العمل فيه، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود أفعال جيدة عن دوره في العمل خاصة أنه شخصية التكفيري التي جسدها تعد نموذجًا غير تقليدي في الدراما خاصة في الشكل إذ أنه بدون لحية ويرتدى نظارة وملاحمه هادئة.



الفنان مصطفى عمر

وكشف مصطفى عمر عن مفارقة خاصة بمشاركته في المسلسل، إذا أنه كان مجندًا في الجيش ويقضى خدمته وقت اعتصام رابعة وشهد على الحدث بالكامل منذ إعلان عزل مرسى وحتى إخلاء ميدان رابعة، موضحًا أن عاش هذه الأحداث في الحقيقة كمجند وشارك فيها خلال مسلسل "الاختيار 2" الذى يعد بالنسبة له توثيق للأحداث التي عاشها على الطبيعة وشهدها الجيل الحالي.



مصطفى عمر فى الاختيار 2

وأشار مصطفى عمر إلى أن مشاركته في "الاختيار 2" ستدفعه للأمام في مشوراه التمثيلى، حيث إنه خريج معد فنون مسرحية، وقدم معظم أدواره في أعمال كوميدية وذلك قبل كتابة السيناريو، حيث كتب أيضًا أكثر من مسلسل كوميدى منها "اسعاف يونس" بطولة محمد أنور، و"عمر ودياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، و"البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين، و"ربع رومى" بطولة مصطفى خاطر، "خلصانة بشياكة" بطولة أحمد مكي، و"هربانة منها" بطولة ياسمين عبد العزيز، حيث كتب هذه المسلسلات بمشاركة فاروق هاشم.



مصطفى عمر فى المسلسل

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



مصطفى عرم بشخصية ابو يوسف التكفيري



مصطفى عرم بشخصية ابو يوسف التكفيرى