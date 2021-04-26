يوه جونج يون أول كورية جنوبية تحصد جائزة أفضل ممثلة مساعدة

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

حصلت الممثلة الكورية الجنوبية يوه جونج يون، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Minari، "مياري"، لتكون أول ممثلة كورية وثاني آسيوية تحصد تلك الجائزة، بعد اليابانية ميوشي أوميكي، عام 1958.



وقالت يوه جونج يون عند استلامها الجائزة: "سعيدة للغاية بالحصول على الجائزة، لقد بنيت مسيرة مهنية طويلة خطوة بخطوة، لا يحدث شيء فجأة".

وأشادت النجمة الكورية الجنوبية بزملائها المرشحين: "أنا لا أؤمن بالمنافسة، نحن الفائزون في أفلام مختلفة، لعبنا أدوارا مختلفة لذلك لا يمكننا التنافس مع بعضنا بعضا.. الليلة أنا هنا لأنه كان لدي القليل من الحظ".