شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير.. خالد الصاوى يجند شقيق أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز، ومشاجرت غزل مع والدها، حيث أخبرته أنه قد باعها لعابد - خالد الصاوى - وزوجها له من أجل المال، وطلبت منه الا تراه مجدداَ، واتفق خالد الصاوى - عابد - مع مالك شقيق الخديوى، وأن يكون هناك شغل بينهما خلال الفترة المقبلة وحذره ألا يخبر الخديوى - أحمد العوضى - بذلك.



اللى مالوش كبير

كما تتوسل قدرية "دينا فؤاد" لزوجها "الخديوى" بأن يردها مرة أخرى لكنه يرفض، وتنتهى الحلقة بذهاب عابد لنادين أثناء تواجد عماد عندها، فيما أخبرت بدرية طلبة خالد سرحان أن أحد رجال الخديوي يعمل معها لذلك طلب منها الدهبي أن تأتي به لمساومته ويجعله يعمل معه ضد الخديوى .