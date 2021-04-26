شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ 13 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم عرض مشاهد حقيقية من تفجيرات مديرية أمن الدقهلية بتاريخ 24 ديسمبر 2013، خلال أحداث الحلقة، وينتقل المشهد إلى التكفيريين أبو عبيدة وطارق "إسلام جمال" يحتفلان بالعملية، ويطلب طارق الهجوم على مدينة الإنتاج الإعلامى ويتحمس أبو عبيدة بهذا الاقتراح ويطلب منه إحضار خطة حتى يتم الموافقة عليها وتنفيذها، فيما يصل زكريا وجاد إلى أحد الشباب المتحفظين على الأوراق المسربة ويقبض عليه ويتحفظ على نسخة من الورق وبعدها يتم ضبط اسم آخر والتحفظ على النسختين المتاحين مع هؤلاء الشباب.

مسلسل الاختيار 2

اللى مالوش كبير

شهدت الحلقة 13 تحدث عابد "خالد الصاوى" مع مالك "محمود ياسين جونيور" شقيق الخديوى "أحمد العوضى"، ويتفق معه أن يكون أحد حراسه لحمايته وحماية أمواله، دون معرفة شقيقه بما يدور بينهما ويعطيه 50 ألف جنيه، وخلال الأحداث تدخل هويدا "صبا الرافعى" في خناقة مع زوجها عماد "أحمد الرافعى"، وتريد أن يطلقها؛ لأنه يخونها مع نادين "دنيا عبد العزيز" صديقة غزل، وتبلغه أنها سوف تعود لعملها مرة أخرى.



مشهد من المسلسل

مسلسل نسل الأغراب

شهدت الحلقة ذهاب، علي "دياب" إلى سرايا غفران الغريب "أمير كرارة" ويواجهه بتجارته في الأفيون وأن التحريات أثبتت ذلك، ليرد غفران بإنكار كل ذلك إلا أن على يؤكد على صحة معلوماته ويتوعده بأنه لا يتمنى اليوم الذى يأتى والقبض عليه أمام أخته جليلة "مى عمر" وأبنائه، وأنه يرى فى عينه أن هذا الكلام صحيح وانه يتاجر فى الافيون بالفعل.

ويتحدث صالح "حمدى هيكل" مع غفران عن تجارتهم للأفيون بعد معرفة المباحث بها ومواجهة على له، ويخبره بأن هناك خيارين أمامهم الأول هو الإقلاع عن العمل في تجارة الافيون، أو إذا استمر الضابط علي في مطاردتهم يتخلصوا منه، ليرد كرارة بأنه يرفض الحل الأول ويؤكد على أنه سيتخلص من علي ولكن في الوقت المناسب.



مسلسل نسل الاغراب



مسلسل موسى

يقوم موسى بالبحث عن شقيقته شفيقة - هبة مجدي، حيث دله همام علي المكان الذي يعيش فيه نوفل - منذر رياحنة ووالدته فريدة سيف النصر، حيث ذهب محمد رمضان - موسى - إلى منزله لكن فريدة سيف النصر قامت بتهريبه حتي لا يراه موسى، وأخبر موسى فريدة سيف النصر والدة نوفل أن والدته حنفية - عارفة عبد الرسول - ماتت، وأكدت له أن شفيقة - هبة مجدي - شقيقته ليست زانية كما يشيع.

وسافرت شفيقة (هبة مجدي) إلى الإسكندرية، وذلك لتعيش هناك، برفقة صديقتها الأرمينية، والتى دبرت لها عملا في النادى اليونانى، حيث تقدم الماكولات فى المطعم.

مسلسل موسى الحلقة 13

مسلسل حرب أهلية

شهدت الحلقة نجاح مريم "يسرا" فى إفشال خطة نادين - سينيتا خليفة -، حيث ذهبت إليها بصورة من التقرير، ييثبت فين أن طليقها كان لديه عجز جنسى، ويستحيل معه أن ينجب بعد ابنته تمارا - جميلة عوض -، لتفشل خطتها فى محاولة تغيير نسب طفلها من - باسل خياط - يوسف إلى زوجها الراحل عزيز - رشدى الشامى - لكى تستولى على الميراث.