شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن المخرجة كلوى تشاوى بعد دخولها التاريخ بالتتويج بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت المخرجة الصينية كلوي تشاو، خلال الساعات الماضية التاريخ من أوسع أبوابه بعدما حققت نجاحًا كبيرًا أدخلها تاريخ السينما العالمية، قعدما حصلت على جائزة أوسكار أفضل إخراج، عن فيلمها «Nomadland»، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ93.

لتصبح بذلك ثانى امرأة تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج والأولى من أصل آسيوي على مر التاريخ ما جعلنا نسلط الضوء عليها من خلال 7 معلومات عنها في السطور التالية.

كلوي تشاو لا تعد مخرجة صينية فحسب وإنما تمتلك مهارات متعددة، فهى منتجة وكاتبة.



كلوى تشاو

لا تعد جائزة الأوسكار هي أول انجاز لها فقد نالت العديد من الجوائز آخرها حينما تم تكريمها العام الماضى من جانب مهرجان تورنتو السينمائي، في دورته رقم 45.

ولدت كلوي تشاو، في الـ31 مارس 1982 في الصين.

بداية رحلة كلوى تشاو مع السينما كانت في عام 2010 حينما عرض فيلمها القصير «Daughters» للمرة الأولى في مهرجان كليرمونت فيراند الدولي للأفلام القصيرة.



كلوى تشاو المخرجة

عرض فيلمها الطويل الأول، Songs My Brothers Taught Me عام 2015، لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي.

بعدها بعامين نالت استحسان الجمهور والنقاد وتحديداً في عام 2017 عن فيلمها الطويل الثاني «The Rider»، كما حصدت جائزة أثينا الذهبية، من مهرجان أثينا السينمائي الدولي، عام 2017، عن إخراجها للفيلم.

في نفس العام حصدت جائزة C.I.C.A.E من مهرجان كان السينمائي.