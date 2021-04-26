شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم The Father الفائز بأوسكار أفضل سيناريو مقتبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم The Father منذ ساعات قليلة بـ جائزتى أوسكار في دورته الـ 93، حيث فاز بطل العمل أنتونى هوبكنز بـ جائزة أفضل ممثل عن العمل، وفاز العمل بـ جائزة أفضل سيناريو مقتبس، واستطاع الفيلم في الفوز بـ 26 جائزة في المجمل، جنبًا إلى ترشحه إلى 131 ترشيح في عدة جوائز مختلفة.

ولذلك نرصد مجموعة من المعلومات حول فيلم The Father، الذى لعب بشكل كبير على مشاهد المشاهدين، خاصة كل من فقدوا آباءهم:

- فيلم The Father من إنتاج مشترك لـ دولتى فرنسا والمملكة المتحدة.

- يعد فيلم The Father العمل الإخراجي الأول لفلوريان زيلر، كمخرج ومؤلف معًا.

- فيلم The Father مستوحى من مسرحية لمؤلف العمل فلوريان زيلر، وحولها السيناريست كريستوفر هامبتون إلى عمل سينمائي.

- عرض فيلم The Father في أكثر من مهرجان عالمي وهما صندانس السينمائي، كما تم عرضه بعدها في مهرجان تورنتو بكندا، وعرض الفيلم أيضًا بمهرجان سان سباستيان، وحصل من خلاله على جائزة الجمهور، ومهرجان القاهرة السينمائى.

- قام بإعداد الموسيقى الخاصة بـ فيلم The Father الملحن الإيطالي لودوفيكو ايناودي.

فيلم The Father من بطولة أوليفيا كولمان، أنثوني، هوبكينز، مارك جاتيس، أوليفيا ويليامز، ايموجين بوتس، روفوس سيويل، عائشة ضاركر، رومان زيلر، ويدور حول رجل يرفض أي مساعدة من ابنته مع تقدمه في السن، بينما يحاول فهم ظروفه المتغيرة، يبدأ في الشك في أحبائه وعقله وحتى نسيج واقعه.