شكرا لقرائتكم خبر عن زندايا "نحتت" أيقونة الموسيقى شير فى حفل الأوسكار لعام 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت النجمة العالمية زندايا أمس سلسلة طويلة من الإشادات بسبب إطلالتها المذهلة خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021، الذى أقيم فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور عدد كبير من أهم وأشهر نجوم هوليوود .

اختارت زندايا أن ترتدى فستانا طويلا من تصميم أنيق بإحدى درجات اللون الأصفر وهو واحد من أحدى أرقى تصميمات دار أزياء "Valentino Haute Couture" الشهير، ويبدو أن النجمة الشابة استوحت إطلالتها من أيقونة الموسيقى الشهيرة "شير" التى ظهرت بنفس تصميم الفستان منذ سنوات طويلة، وبمقارنة الإطلالتين قد يتوقع الكثيرون أن زندايا "نحتت" إطلالة شير التى تتمتع بجمال وجاذبية مذهلين.

زندايا وشير

ويبدو أن زندايا قررت أن تظهر بهذه الإطلالة "المنحوتة من شير" لكى تضمن أن تكون محط تركيز عشاق الأزياء والموضة حول العالم، وتخطف الأضواء والأنظار نحوها كذلك عدسات المصورين الموجودين بالحفل.

النجمة العالمية شير

يذكر أن زندايا أثارت ضجة بمجوهراتها الماسية الفخمة التى ظهرت بها على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021، فكانت مجوهراتها من مجموعة تصميمات "Bulgari jewels"، وأشارت التقارير إلى أن مجوهرات زندايا تقدر بـ 6 ملايين دولار.



النجمة زندايا (1)



النجمة زندايا (2)



زندايا 1