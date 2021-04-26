شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 13.. حمزة العلى يتأكد من خيانة تارا عماد بتحليل الـ DNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد مصطفى "حمزة العيلى" من خيانة ملك "تارا عماد" خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل "ضد الكسر" الذى يعرض على قناة cbc، حيث أثبت تحليل الـDNA أن الابن الذي ولدته ملك ليس ابنه، أما سلمى "نيللى كريم" فتواصلت مع مالك حبيب شقيقتها الصغرى ليلى، وطلبت منه أن يأتي إليه في الكومباوند وحينما وصل وجد إياد يفتح الباب.

وتمكنت سلمى من كشف خيانة زوجها كريم "محمد فراج" مع مايا "سينيتا خليفة" شقيقه صديقه إياد، وعلى طريقة الفلاش باك تذكرت سلمى بداية قصة الحب بينها وبين زوجها، وكان أول لقاء لهما خلال زيارتهما لنادين - لقاء الخميسي- لتجمعهما الصدفة ثم يقع في حبها ويطلب منها الزواج .

وتذكر مصطفى بداية علاقته بزوجته ملك، وكيف بدأت علاقتهما، حيث تبين أنه اكتشف في ليلة الزواج وهو بالبدلة وهي بفستان الزفاف أنها تحب شخص آخر وأنها لا تحبه وتزوجا بعد ضغط من سلمى شقيقتها ويبدو أن الحلقة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.