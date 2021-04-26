إيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة إيمي طلعت زكريا من متابعيها الدعاء لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

ونشرت إيمي صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها "وفيها إيه لما تدعيلي بالرحمة زي ما كنت بضحكك مش حوار يعني".

ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضة لأزمة صحية.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.