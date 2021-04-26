عبدالعزيز مخيون يهاجم التمثيل: "خلى ناس من قاع المجتمع تنشر قاذوراتها على قمته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتقد الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، من وصفهم بـ"قاع المجتمع".

وكتب الفنان الكبير: "ملعون أبو التمثيل اللي خلى ناس من قاع المجتمع تطلع على وش الدنيا وتنشر قاذوراتها على قمة المجتمع".

عبدالعزيز مخيون صاحب مسيرة فنية حافلة، إذ قدم أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "ليالي الحلمية"، "الهروب"، "زيزينيا"، "الجماعة 2"، "الكنز"، "دم الغزال"، "شيخ العرب همام"، وغيرها

وكان آخر أعمال الفنان الكبير مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، إدوارد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.