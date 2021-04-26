عبدالعزيز مخيون يهاجم التمثيل: "خلى ناس من قاع المجتمع تنشر قاذوراتها على قمته"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انتقد الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، من وصفهم بـ"قاع المجتمع".
وكتب الفنان الكبير: "ملعون أبو التمثيل اللي خلى ناس من قاع المجتمع تطلع على وش الدنيا وتنشر قاذوراتها على قمة المجتمع".
عبدالعزيز مخيون صاحب مسيرة فنية حافلة، إذ قدم أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "ليالي الحلمية"، "الهروب"، "زيزينيا"، "الجماعة 2"، "الكنز"، "دم الغزال"، "شيخ العرب همام"، وغيرها
وكان آخر أعمال الفنان الكبير مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، إدوارد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.