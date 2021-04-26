زوجة سعد الصغير الثانية تثير الجدل بفيديو جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تواصل الفنانة المصرية برلنتي عامر إثارة الجدل من خلال مقاطع فيديو تجمعها بزوجها المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد إعلانها زواجهما بشكل مفاجئ.

ونشرت الفنانة الشابة مقطع فيديو مباشر على موقع فيسبوك، تظهر فيه في سهرة خاصة في أحد المطاعم بالقاهرة وكانت بالقرب من زوجها، وكان الثنائي يغازلان بعضهما.

كما نشرت عامر أيضا صورة أخرى برفقة سعد وأحدثت من خلال ضجة كبيرة، وعلقت عليها: “ربنا يخليك ليا يا حبيبي وأحلى سحور”.

وكانت برلنتي أثارت ضجة كبيرة بعد إعلانها من خلال مقطع فيديو نشرته على السوشيال ميديا عن زواجها من سعد، وذلك للردّ على تدوينة نور الهدى زوجة سعد الأولى، ونجلها الأكبر محمود الذي نفى زواج والده.

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