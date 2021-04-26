بالفيديو – نوال الزغبي تقع في فخ “خمس نجوم” وتتوعّد الشرنوبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حاولت الفنانة غادة عادل امتصاص غضب النجمة اللبنانية نوال الزغبي، التي وقعت ضحية لحلقة أمس من برنامج المقالب “خمس نجوم” المذاع على قناة MBC مصر.

وفوجئت الزغبي بهرب غادة عادل ومعها الفنانة نور والفنان محمد الشرنوبي، ليتركوها وحيدة في مركب يحترق أثناء رحلة نيلية، وعندما عادوا وكشفوا لها المقلب، قالت لنوال الزغبي: “صاحبتك بلدياتك عملت فيكي المقلب، شفتي المصريات أطيب إزاي”.

وتقبّلت نوال المقلب، وغنّت لمحمد الشرنوبي أغنية “يا جدع”، بعد تذكيره بأنه هرب من المركب وترك الحريم.

وكانت الزغبي قد واجهت لحظات حرجة خلال استضافتها في حلقة أمس (الأحد) من برنامج المقالب “خمس نجوم”. إذفوجئت بعدد من الانفجارات على متن المركب، أثناء رحلة نيلية برفقة الفنانتن غادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي، وحين أعلن قائد المركب عن نشوب حريق بدأ الجميع يستعدّون لإخلاء المركب، لكن نوال الزغبي تُركت بدون سترة نجاة، وبعدها غادر أصدقاؤها المركب وتركوها تواجه مصيرها لوحدها.