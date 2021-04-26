بالصور – محمد منير يتألق بدار الأوبرا في سهرة رمضانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية رمضانية على مسرح النافورة للفنان محمد منير برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

تألق منير في الحفل الغنائي، الذي أحياه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وغنى وهو جالس على كرسي.

وصعد منير على مسرح الحفل بأغنية “ياعروسة النيل” وبعدها “ياليلة عودي”، وأعقبها مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.

وصنع محمد منير حالة من السمو الوجداني للجمهور مستحضرا ذكريات مشواره الفني الممتد منذ أكثر من 42 عاما.

وخلال الحفل الذى حضره السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة، احتفل الكينج محمد منير بذكرى تحرير سيناء موجها التهنئة لجموع المصريين حيث قدم أغنية “عروسة النيل” وأهدى تحيه لفلسطين وشعبها بأغنية “العمارة” التي ردد معه الحضور كلماتها.

كما قدم مجموعة من أعماله الشهيرة التي باتت علامات بارزة في تاريخ الإبداع المعاصر، وهي: غريبة، يا سمرا، حتى حتى، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، أنا رايق، علمونى عنيكي، ابن ماريكا، الكون كله بيدور، الرزق على الله، واشكي لمين.