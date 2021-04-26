بفيديو راقص.. ميريام فارس مجددًا حديث السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تصدّرت ملكة المسرح ميريام فارس مجددًا قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على السوشيل ميديا بأغنية “حالة حلوة” التي صدرت لصالح حملة مشروع “زهرة” في مصر، وحققت ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية في أيام قليلة.

وشاركت ميريام الجمهور، مقطع فيديو لها عبر تطبيق انستغرام ظهرت فيه على طبيعتها وبإطلالة صيفية مليئة بالحيوية والحياة وقامت بالرقص بحركات عفوية على أغنيتها “حالة حلوة”.

وعلقت ميريام فارس على رقصها وحركاتها العفوية قائلة: “مين منكن بصير فيه متلي كل ما يسمع هالغنية؟”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الآلاف منهم، وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على رشاقتها وليونتها.

وكانت مريام فارس قد عبّرت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه إعلان “حالة حلوة” من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها بموقع “تويتر” حيث قالت: “أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان. فرحانة كتير اني كون “Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر”.

نفيد بالذكر أن النجم المصري آسر ياسين شارك في الإعلان إلى جانب ميريام فارس.