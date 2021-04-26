“ملوك الجدعنة” يتصدّر عربيًا وعالميًا.. والمنتج صادق الصباح: “فخور بهذا النجاح الساحق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لفت مسلسل “ملوك الجدعنة” للمنتج صادق الصباح أنظار المتابعين، بفضل الحبكة الدرامية التي يقدمها مصطفى شعبان رفقة عمرو سعد، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، فتصدر العمل “الترند” منذ انطلاق عرضه في الموسم الرمضاني الحالي.

واستطاع مسلسل “ملوك الجدعنة” أن يحتلّ المراتب الأولى بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدةً في الوطن العربي على “MBC مصر” ومعظم بلدان العالم ومنها الدانمارك، وإيطاليا، وفرنسا، وتركيا، والبرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وبلجيكا، وقبرص، وإسبانيا، وسويسرا، وألمانيا بعرضه على منصة “شاهد”.

المنتج صادق الصباح، صاحب شركة “صباح اخوان”، عبّر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه المسلسل في مصر والوطن العربي والعالم، وغرّد عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” قائلًا: “فخور جدا بهذا النجاح الساحق الذي حققه مسلسل ملوك الجدعنة على مستوى العالم العربي والعالم وتصدره المراتب الأولى. السطور لن تكفي لشكر كل فريق العمل من مصر و لبنان و سوريا و نوعدكم بالمزيد من النجاحات المشابهة ان شاء الله”.

ويأتي تصدّر مسلسل “ملوك الجدعنة” لنسب المشاهدة التلفزيونية والرقمية، مترافقًا مع تحقيقه أعلى تداول إلكتروني عبر مواقع “غوغول” و”فيسبوك” و”تويتر”، متفوقًا على كل المسلسلات العربية الأخرى.

بهذا المسلسل تقارع شركة “صباح اخوان” اللبنانية أضخم الانتاجات الدرامية المصرية بكافة أنواعها، مما يُحسب لها انجازاً في منافسة شرسة خلال السباق الدرامي الرمضاني.

تدور أحداث المسلسل الذي كتبه محمد سيد بشير وأخرجه أحمد خالد موسى حول صديقيْن حميميْن، يتحولان إلى غريميْن مُتحاربيْن، فحليفيْن في مواجهة خطر أكبر يهددّهما معاً.. من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، وآخرين. فيما يُعتبر المسلسل آخر أعمال الراحل الكبير يوسف شعبان.

نفيد بالذكر أن مسلسل “ملوك الجدعة” يُعرض على منصة “شاهد VIP” في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل حصرياً على “MBC مصر” بعد 24 ساعة من عرضها على “شاهد VIP“.