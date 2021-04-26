“رافعة قضية خلع”.. بلقيس تعلن انفصالها عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت النجمة بلقيس فتحي متابعيها بإعلانها إنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأجابت بلقيس عن سؤال الإعلامي صبحي عطري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBC” Trendin” عن السر وراء عدم ظهورها مؤخراً رفقة زوجها قائلة: ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم اسمها تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.

وكانت بلقيس قد احتفلت بزفافها على سلطان بحفل ضخم في ديسمبر عام 2016 وررقت منه بابنها الوحيد تركي في مايو 2018.