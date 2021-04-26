شكرا لقرائتكم خبر عن Oscars 2021 .. فيلم Nomadland الحصان الرابح بعد حصوله على 3 جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Nomadland، فيلم استطاع السيطرة على أنظار متابعى السينما العالمية منذ بدء الإعلان عنه، واستطاع الفيلم أن يحصد العديد من الجوائز العالمية، وصلت إلى 230 فوز، و132 ترشيح لجوائز عدة، ولقب العمل بـ الحصان الأسود من قبل صناع السينما العالمية.

فاز فيلم Nomadland منذ ساعات قليلة بـ ثلاث جوائز أوسكار في دورته الـ 93، حيث فاز بـ جائزة أفضل فيلم، وفازت بطلة العمل فرانسيس مكدورماند بـ جائزة أفضل ممثلة، وفازت مخرجة العمل كلوى تشاو، البالغة من العمر 39 عامًا، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم Nomadland، بالإضافة إلى ترشيح العمل إلى ثلاث جوائز أوسكار أخرى، وهم أفضل سيناريو مقتبس، وأفضل مونتاج، وأفضل تصوير سينمائى.



Nomadland

احتوى فيلم Nomadland على العديد من المقومات التي ساعدته في اقتناص كل فرص الفوز التي اتيحت له، بداية من قصة الفيلم التي احتوت على جرعة كبيرة من التشويق والإثارة، ممزوجة بـ دفعة من الرومانسية، التي تجذب أنظار المشاهدين من حول العالم، حيث كشف عن جانب أخر من الألم الذى يمر به الشخص، ومحاولاته للتعامل معه.

فيلم Nomadland تميز بـ نوع فريد ومتميز من الموسيقى التصويرية التي تساعد المشاهد في الخوض في تفاصيل العمل، حيث تنوعت بين الشجن والحرية والرومانسية.

ومن اهم مميزات فيلم Nomadland الفائز بـ جائزة أفضل فيلم في أوسكار هذا العام، هو أماكن تصوير العمل، حيث تم تصويره في مناطق واسعة، وابتعد القائمين عن العمل عن ملل التصوير داخل الاستديوهات المغلقة.

فيلم Nomadland عرض من ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى العام الماضى، وحاز على إعجاب الكثيرين.



Nomadland

ويقوم ببطولة فيلم Nomadland، كل من فرانسيس مكدورماند، باتريشيا جرير، ليندا ماي، أنجيلا رييس، كارل ر. هيوز، دوجلاس جي سول، ريان أكينو، تيريزا بوكانان، كاري لين، ماكديرموت وايلدر.

ويدور العمل بعد الانهيار الاقتصادي لأحدى الشركات في ريف نيفادا، تحزم فيرن (فرانسيس مكدورماند) شاحنتها وتنطلق على الطريق لاستكشاف الحياة خارج المجتمع التقليدي كبدو في العصر الحديث، ويشارك في العمل بدو رحل حقيقيين ليندا ماي وسوانكي وبوب ويلز كموجهين ورفاق فيرن في استكشافها عبر المناظر الطبيعية الشاسعة للغرب الأمريكي.