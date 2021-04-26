شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح على ربيع فى إعادة الطفل زيكا إلى مسابقة "أحسن أب"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة 13 من مسلسل "أحسن أب" بذهاب على ربيع إلى مكان الطفل زيكا، الذى خطفه أحمد فتحى أثناء وجوده في مسابقة أحسن أب، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة ببحث ربيع عن الطفل، فهل ينجح ربيع إعادته مرة أخرى بعد هروبه سابقا من أجل المشاركة في المسابقة.



الفنان على ربيع وابنه

وشهدت الحلقة 13 من المسلسل الذى يعرض على قناة الحياة، عددا من الأحداث منها كشف هاجر أحمد حقيقة بطل على ربيع، وعلمها أن الطفل زيكا الذى يشاركه في مسابقة أحسن أب، ليس إبنه من خلال سماعها محادثات خالد عليش على موبيل ربيع .

كما تناولت الحلقة ذهاب أحمد جمال سعيد إلى خالد عليش والبحث عن اللاب توب الخاص به، ولكن اكشتف أن سامى مغاورى قام بسرقته، وأبلغ والد عليش الشرطة وقبضت على أحمد جمال سعيد .



الفنان على ربيع وهاجر احمد



الفنان على ربيع

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.