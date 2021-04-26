شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة وصول سيارة الإسعاف أمس للسجادة الحمراء بحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار أهم وأضخم حدث فني في العالم يحرض أشهر نجوم العالم علي التواجد به، ولم نتوقع يوما رؤية سيارة إسعاف تصل للسجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار، إلا أن المفاجأة كانت أمس، حيث تعرض حفل الأوسكار لعام 2021 لحالة طوارئ طبية غير متوقعة، عندما نُقل أحد الضيوف إلى المستشفى، وهو الخبر الذى تصدر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع " ديلى ميل " .



المسعفين علي السجادة الحمراء بحفل الاوسكار المسعفين علي السجادة الحمراء بحفل الاوسكار

تفاجئ أمس حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 ووسائل الإعلام بوصول سيارة الإسعاف خلال الحفل الذى شهد تدابير صارمة من أجل ضمان الحفاظ على سلامة الضيوف خلال جائحة كورونا، وهو ما ظهر بعدد كبير من الصور التى التقطت من الحفل، فقد تواجد المسعفون على السجادة الحمراء، حيث تم وضع أحد الحاضرين على "ترولى " قبل نقله الى سيارة إسعاف، ثم قام الموظفون بتوصيله الى الإسعاف لنقله إلى المستشفى.



المسعفين علي السجادة الحمراء بحفل الاوسكار المسعفين علي السجادة الحمراء بحفل الاوسكار

وأشارت التقارير أن ضيف الحفل الذى لم تُعرف هويته أنه تم نقله للمستشفى بعد أن كسرت ساقة، وهو ما تسبب فى توتر الأجواء بنسبة كبيرة، حيث يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار من أهم الاحداث الفنية و كل التركيز يوضع خلال هذا الحدث على النجوم والنجمات والجوائز والأعمال الفنية المذهلة، إلا أن هذه المرة كانت احدى الحوادث على السجادة الحمراء محط تركيز وسائل الأعلام حول العالم .



المسعفين علي السجادة الحمراء بحفل الاوسكار (3)