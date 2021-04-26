أحمد سعيد عبد الغنى: شرف ليا تجسيد شخصية الشهيد أحمد فايز فى "الاختيار 2"

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القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، عن سعادته وفخره لتجسيد شخصيه البطل الشهيد أحمد فايز، ضابط الأمن الوطنى، أحد شهداء حادث الواحات في مسلسل الاختيار 2.



الفنان أحمد سعيد عبد الغنى والشهيد أحمد فايز

ونشر أحمد سعيد عبد الغنى، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة له وأخرى للبطل الشهيد أحمد فايز، وعلق عليها: "شرف ليا إنى أجسد شخصيه البطل الشهيد أحمد فايز فى مسلسل عظيم وهو الاختيار.. النجاح من عندك يارب وتحيا مصر"، وجاء هذا التعليق بعد الظهور الأول للفنان أحمد سعيد عبد الغنى، فى الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 2، ليجسد شخصية الشهيد أحمد فايز.



الفنان احمد عبد الغنى والشهيد احمد فايز

وفي الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 2، ظهر اسم الشهيد أحمد فايز وجسد دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، الذي يتعاون مع المقدم "زكريا" كريم عبد العزيز، في القبض على عناصر إرهابية تختبئ في الجيزة.

واستشهد العقيد أحمد فايز، عام 2017 بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، وهو من مواليد السبعينيات وولد بقرية ديرمواس بمحافظة المنيا، تخرج عام 1995، وكان الشهيد أحمد فايز من الضباط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية ومن ضمن فرقة المهام الخاصة المكونة من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة.

وعقب ظهوره في الحلقة الـ13 من مسلسل الاختيار 2، أكدت أسرة الشهيد أحمد فايز ضابط الأمن الوطنى، أحد شهداء حادث الواحات وابن قرية بنى قرة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، أن الدولة والقوات المسلحة لا تنسى أبنائها ، ولا تترك حق أبنائها الشهداء ولا يغمض لرجالها جفن حتى ألقوا القبض على الجناة.