شكرا لقرائتكم خبر عن 2021 oscars.. فرانسيس مكدورماند تاريخ حافل بالجوائز والترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت منذ ساعات قليلة الممثلة الأمريكية فرانسيس مكدورماند، بـ جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Nomadland، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقتنص مكدورماند الجائزة، ويعد هذا الفوز الثالث لـ مكدورماند بـ جائزة الأوسكار في تاريخها، جنبا إلى 3 ترشيحات أخرى، حيث فازت مكدورماند بأول جائزة أوسكار كـ أفض ممثلة عن دورها في فيلم Fargo في عام 1997، وثانى جائزة أوسكار فازت بها كانت في عام 2018 عن كـ أفضل ممثلة أيضا عن دورها في فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.



فرانسيس مكدورمان

أما عن ترشيحات الأوسكار، فترشحت مكدورماند لأول أوسكار في عام 1989 عن دورها في فيلم Mississippi Burning، وحصلت على ثانى ترشيح في 2001، عن دورها في فيلم Almost Famous، أما عن ثالث مرة ترشحت فيها مكدورماند ولن تحصل عليها كانت في عام 2006 عن دورها في فيلم North Country.



فرانسيس مكدورمان

لدى مكدورماند تاريخ حافل بالأفلام التي حازت على إعجاب الملايين من حول العالم، حيث بدأت رحلتها في عالم السينما منذ عام 1984، وضم تاريخها 68 عملا مختلفا، بالإضافة إلى ترشيحها إلى 124 جائزة مختلفة في جوائز الـ جولدن جلوب وغيرها من الجوائز، حنبا إلى فوزها بـ 133 فوزا بـ جوائز عدة.

فرانسيس مكدورماند من مواليد يوم 23 يونيه من عام 1957، جيبسون سيتي، إلينوي، الولايات المتحدة، متزوجة من المخرج السينمائى جويل كوين منذ عام 1984، ولديها ابن واحد يدعى بيدرو مكدورماند كوين.