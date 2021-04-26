شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة وعلى ربيع يسلمان الراية ليوسف الشريف فى 15 حلقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النصف الأول من شهر رمضان الكريم على الانتهاء، ومع انطلاق اليوم الـ 16 يستقبل الماراثون الرمضانى عملا دراميا جديدا للنجم يوسف الشريف بعنوان "كوفيد 19"، كما نودع عملين آخرين هما "أحسن أب" للنجم على ربيع، و"بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة.

الجمهور يترقب مسلسل "كوفيد 25"

طرحت قناة الحياة، برومو مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف على أن تنطلق أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل، ليكون العمل على قناتى الحياة وON، وسط حالة من ترقب جمهور يوسف الشريف.

وكشفت المؤلفة إنجى علاء، عن طبيعة الدور الذى يجسده النجم يوسف الشريف فى مسلسل "كوفيد - 25" المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، موضحة أنها يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطورا لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

وسبق وقالت إنجى علاء، إن مسلسل "كوفيد 25" ليس مأخوذا من مسلسل النهاية ورغم أنه 15 حلقة إلا أنه مسلسل صعب جدا، مضيفة: "معظم شخصيات المسلسل مرهقة وصعبة ومركبة، والمسلسل له علاقة بالفيروس وهو تطور لفيروس كورونا "خيالى"، وأتمنى أن يصل إلى الجمهور وينال إعجابهم".

وعن كيفية إقناع زوجها يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت إنجى علاء: "يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر إنه زوجى، وأنا سعيدة بأن زوجى يوسف الشريف فنان مميز وزوج رائع جدا".

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيرى، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

على ربيع يوجه رسالة للطفل كريم حسين بطل "أحسن أب"

قدم الفنان على ربيع مسلسل «أحسن أب» فى 15 حلقة، وتناولت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ممزوج بالكوميديا حول قصة أب يحاول جاهدا أن يكون أبًا مثاليًا وتقع له العديد من المفارقات. إذ جسد شخصية لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد فى إحدى الفنادق تحت عنوان "أحسن أب"، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول فى هذه العملية.

ووجه الفنان على ربيع رسالة للجمهور قبل انتهاء مسلسله الجديد "أحسن أب"، ونشر "ربيع" صورة تجمعه بالطفل كريم حسين الذى يشاركه بطولة المسلسل، وذلك من خلال حسابه الرسمى على "إنستجرام".

وعلق على ربيع على الصورة قائلًا: "حابب أقول كلمتين قبل نهاية المسلسل.. النجم إلى واقف جمبى ده كريم حسين بطل مسلسل #أحسن_أب موهوب بشكل غير طبيعى موهبة لازم كل الدنيا تتكلم عنها وتدعمها كريم تعب جدا من البروڤات لحد آخر يوم تصوير.. أنا بشكره وبقوله مبروووك يا كيمو أنت هايل هايل هايل والمستقبل قدامك كبير ومش آخر حاجه نعملها مع بعض.. وبوعدك بفيلم قريب أنا وأنت هيكسر الدنيا.. مبرووك يا حبيبى يا معجزة".

مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض فى 15 حلقة.

مسلسل "بين السماء والأرض"

بعد غياب سنوات، عاد النجم هانى سلامة لجمهوره من خلال مسلسل «بين السماء والأرض»، وهو المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائى تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وحقق العمل نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسة، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.