ما مصير مبلغ تعويض محمد رمضان للطيار أشرف أبو اليسر بعد وفاته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف مجدي حلمي، الوكيل القانوني للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، مصير مبلغ التعويض الذي تقرر له من جانب المحكمة، على خلفية نزاعه مع الفنان المصري محمد رمضان، والقاضي بتعويض الطيار بمبلغ قيمته 6 ملايين جنيه.

وقال محامي الطيار الراحل، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد رمضان لا يحق له أن يتقدم بطلب يفيد بوفاة الطيار وانتهاء مرحلة التقاضي وعدم دفع التعويض، مبيناً أنه وفقاً للقانون ينتقل التعويض مباشرة للورثة.

وتابع محامي الطيار الراحل أن جميع الحقوق، التي اكتسبها أشرف أبو اليسر من هذا الحكم، تنتقل لورثته كافة.

وألمح محامي الطيار لوجود سبب مباشر في وفاة أشرف أبو اليسر يعود للفنان محمد رمضان، كون الأزمة الصحية بدأت منذ فيديو الطائرة، وعدم اللجوء للحل الودي من جانب رمضان.

وتابع المحامي المصري أن الطيار الراحل اعتبر قرار إيقافه عن العمل بمثابة سحب روحه من جسده، ما ترتبت عليه في النهاية وفاته.

ودافع المحامي عن الطيار بشأن معاقبته بإدخال محمد رمضان للكابينة وقيادته الطائرة، حيث أكد أن رمضان لم يجلس على كرسي الطيار، ولكن على كرسي المساعد، موضحاً أن هذه الطائرة خاصة، ولا توجد بها كابينة في الأصل لكابتن الطائرة.