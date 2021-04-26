والد كيندال وكايلي جينر المتحوّل جنسياً يترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: صدم والد نجمتي تلفزيون الواقع كيندال وكايلي جينر المتحول جنسياً، كاتلين جنير (71 عاماً) الجمهور بإعلانها عن خطتها للترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، لتحل مكان حاكم كاليفورنيا الديمقوراطي في انتخابات سحب الثقة المتوقعة في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.

وقد شكّل قرارها جدلاً كبيراً بين الجمهور وضجة واسعة لدى الصحافة العالمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع “سي إن إن” الأميركي.

وشاركت جنير في برنامج مواكبة عائلة كارداشيان بعد عقود من فوزها بميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، وتعرف على أنها جمهورية وقد دعمت سابقاً الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترامب.

وغردت صباح الجمعة: “أنا مستعدّة! كاليفورنيا تستحق أن نقاتل من أجلها”.

وقدمت جنير طلبها في مقاطعة لوس أنجلوس وأعلنت نواياها عبر موقعها. وتعتبر حملتها الانتخابية احدى الحملات الأكثر شهرة في البلاد لشخص متحول جنسياً.

وقالت جنير في بيان صحافي: “باتت كاليفورنيا موطني منذ نحو 5 عقود. أتيت إلى هنا لأنني كنت أعرف أن أي شخص، بغض النظر عن خلفيته أو مكانته في الحياة، يستطيع تحويل أحلامه إلى حقيقة. لكن خلال العقد الماضي، رأينا بريق الولاية الذهبية يخفت بفعل حكم الحزب الواحد الذي يضع السياسة فوق التقدم والمصالح الخاصة قبل الناس. وتحتاج الولاية إلى قائد نزيه يتمتع برؤية واضحة”.

وتابعت: “تعرضت المحال الصغيرة للدمار بسبب الإغلاق المفرط. لقد خسر جيل كامل من الأطفال عاماً من التعليم وحرم من العودة إلى المدرسة أو المشاركة في الأنشطة أو رؤية أصدقائهم. إنّ الضرائب المرتفعة جداً، تقتل الوظائف وتؤذي العائلات وتشكّل عبئاً ثقيلاً بشكل خاص على الفقراء”.

وبحسب مؤيدي جنير، جمعت الأخيرة 2.1 مليوني توقيع، أي 1.5 مليون توقيع إضافي تقريباً عن التوقيعات اللازمة لدعم ترشيحها رسمياً. أمام مسؤولي المقاطعة في كاليفورنيا حتى 29 نيسان للانتهاء من التحقق من التوقيعات وإعلان ترشيحها رسمياً.