شقيق فضل شاكر يُسلّم نفسه للجيش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: سلّم فادي شمندر شقيق الفنان اللبناني فضل شاكر، المطلوب من السلطات اللبنانية، نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز الحسبة على المدخل الغربي للمخيم، بعد تدهور حالته الصحية، وطلب نقله الى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.

يُذكر أنّ شمندر كان متوارياً مع شقيقه الفنان فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت في ديسمبر الماضي أحكاماً على الفنان فضل شاكر، بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة.