“نومادلاند” يكسر النمطية: أوسكارات أفضل فيلم وممثلة.. ومخرجة غير بيضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حصد فيلم “نومادلاند” (أرض الرحّل) Nomadland حصة الأسد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأميركية لفنون السينما والتلفزيون لعام 2021 في الدورة الـ93، إذ فاز بثلاث جوائز أوسكار: أفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة.

وحصدت مخرجة الفيلم الصينية – الأميركية كلويه جاو جائزة أوسكار أفضل مخرجة، لتصبح المرأة الأولى غير البيضاء في الحصول على هذه الجائزة، وهي أيضاً المرأة الأولى التي تحصل على أربعة ترشيحات في عام واحد، وثاني امرأة بأوسكار أفضل مخرج في تاريخ جوائز الأكاديمية، منذ فازت بها كاثرين بيغلو عام 2010.

وقالت جاو: “أُهدي هذه الجائزة لفريق عمل الفيلم، لقد ذهبنا مرة واحدة في رحلة العمر معاً”. وأضافت: “أؤمن بمقولة صينية منذ صغري فحواها أن الناس طيبون بالفطرة، وهذا ما لمسته في البشر من حول العالم خلال أسفاري المختلفة، فالطِّيبة والخير في الإنسان، هما ما يلهمانني لصنع المزيد من النجاحات الفنية”.

وحقّقت فرانسيس ماكدورماند الأوسكار الثالثة للفيلم بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بشخصية “فيرن” التي تحزم أمتعتها وتنطلق لاستكشاف الحياة خارج المجتمع التقليدي وتعيش كغجرية مُعاصرة، بسبب الانهيار الاقتصادي الذي لحق بمدينتها.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في العالم في مهرجان البندقية السينمائي في 11 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 2020، وعُرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في اليوم ذاته. وفي البندقية، حصل الفيلم على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأسد الذهبي.