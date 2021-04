أوسكار 2021.. هؤلاء هم الفائزون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: عاد مبدعو الفن السابع إلى عبور السجادة الحمراء باتجاه جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما والتلفزيون (الأوسكار) لعام 2021، للمّرة الاولى منذ بداية جائحة كورونا، عقب تأخر شهرين عن موعده لإجراء الترتيبات الملائمة والاستثنائية على نحو غير معتاد في مكانين، داخل “مسرح دولبي” ومحطة قطارات يونيون وسط مدينة لوس أنجليس الأميركية.

وفاز دانيال كالويا بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن ادائه في فيلم “يهوذا والمسيح الأسود”، كما فاز الفيلم بأغنية “فايت فور يو” أوسكار افضل أغنية أصلية.

وحصد فيلم Another Round الدنماركي بأوسكار أفضل فيلم أجنبي.

حصد فيلم “نومادلاند” (ارض الرحّل) Nomadland ثلاث جوائز أوسكار، الأولى كأفضل فيلم، بعد أن حصدت مخرجته الصينية الأميركية كلويه جاو جائزة أوسكار أفضل مخرجة، لتصبح المرأة الأولى غير البيضاء في الحصول على هذه الجائزة، وهي أيضاً المرأة الأولى التي تحصل على أربعة ترشيحات في عام واحد.

وقالت جاو: “أُهدي هذه الجائزة لفريق عمل الفيلم، لقد ذهبنا مرة واحدة في رحلة العمر معاً”. وأضافت: “أؤمن بمقولة صينية منذ صغري فحواها أن الناس طيبون بالفطرة، وهذا ما لمسته في البشر من حول العالم خلال أسفاري المختلفة، فالطِّيبة والخير في الإنسان، هما ما يلهماني لصنع المزيد من النجاحات الفنية”.

وحقّقت فرانسيس ماكدورماند الأوسكار الثالثة للفيلم بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في “نومادلاند” (ارض الرحّل) Nomadland.

وفاز فيلم Two Distant Strangers بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم روائي قصير.

وحصد فيلم Soul جائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة.

وحصد فيلم “الأب” The Father الذي جائزة أفضل سيناريو مقتبس، كما فاز فيه أنتوني هوبكنز يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل.

وحازت إميرالد فينيل على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم “بروميسينغ يانغ ومان” Promising Young Woman.

وفاز Colette بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، من تأليف وإخراج المخرج أنتوني جياشينو، والذي تقدّمت به للمرّة الأولى شركة “فايسبوك” به. وأنتج الفيلم الحائز على جائزة إيمي كجزء من لعبة الواقع الافتراضي Medal of Honor: Above and Beyond.

وفاز فيلم “معلمتي الأخطبوط” (ماي أوكتوبوس تيتشر) MY OCTOPUS TEACHER بجائزة أفضل فيلم وثائقي. واستغرق الفيلم عشرة أعوام كمشروع فيديو شخصي للمخرج الجنوب أفريقي كريغ فوستر لتوطيد ارتباطه بالطبيعة، وذلك بمراقبة أنثى أخطبوط فضولية وهو يمارس الغطس الحرّ قرب كيب تاون.

وفازت الفنانة الكورية الجنوبية يون يوه جونغ بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Minari، لتصبح الآسيوية الأولى التي تحصد هذه الجائزة منذ عام 1957 والثانية في التاريخ.

وحصل فيلم Ma rainey’s black bottom على أوسكار أفضل مكياج وتصفيف شعر.

وفاز فيلم Tenet بجائزة أفضل مؤثرات بصرية.

وحصد فيلم Mank من إنتاج شركة “نتفليكس” جائزتي تصميم الإنتاج وأفضل تصوير سينمائي.

وفاز فيلم “ساوند أوف ميتال” Sound of Metal من إخراج داريوس ماردر، بجائزتي أوسكار لأفضل مونتاج وأفضل إنتاج صوتي.