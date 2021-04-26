الموزع الموسيقي سيروس يكشف عن تعاونه مع ماجد المهندس

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البحرين: كشف الموزع الموسيقي سيروس عن تعاونه الجديد مع الفنان العراقي ماجد المهندس في عملين ضمن ألبومه الجديد من توزيعه الأول بعنوان "الفاتنة" من ألحان أحمد الهرمي، والثاني بعنوان "مسكين" من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد الطويحي.. ومن المتوقع طرح الألبوم في الصيف المقبل.

ويعتبر الموزع الموسيقي سيروس ركن أساسي في كافة الأعمال الغنائية لنجوم الخليج، وفرض أسمه من خلال النجاحات التي تحققت في كافة الأعمال التي قام بتنفيذها من خلال الأفكار الموسيقية التي ساهمت بالارتقاء بالأغنية الخليجية واضعا بصمته التي أصبحت علامة فارقة بالتوزيع الموسيقي على المستوى الخليجي والعربي.

