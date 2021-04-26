الكورية الجنوبية يون يو-جونغ تفوز بأوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد عن "ميناري"

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لوس انجليس: فازت الكورية الجنوبية يون يو-جونغ الأحد بأوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد عن شخصية الجدة في عائلة مهاجرين التي أدتها ضمن فيلم "ميناري".

ويشكّل فوز يون يو-جونغ (73 عاماً) تتويجاً لمسيرتها الممتدة خمسة عقود، علماً أنها ابتعدت فترة عن الشاشة، ثم عادت من خلال التلفزيون وبعده السينما.

وأسعدت الممثلة الجمهور بروح الدعابة لديها، حتى أنها قلّدت براد بيت الذي قدم لها جائزتها.

وقالت: "أود أن أشكر ولدَيَّ (كلاهما مولود في الولايات المتحدة) اللذين أجبراني على الخروج والعمل".

فبعد طلاقها العام 1987 ، بقيت 12 عاماً بعيدة من التمثيل نظراً إلى أنها كانت وحيدة مع ولديها.

وقالت وهي تعرض التمثال الصغير الذي نالته "هذه هي النتيجة لأن الأم عملت بجد".